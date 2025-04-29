Учёные нашли самое горькое вещество на Земле. Лимон по сравнению с ним безвкусный

Эксперты из Мюнхенского технического университета сделали сенсационное открытие. Гриб Amaropostia stiptica (горький трутовик) официально признан самым горьким веществом на планете. По сравнению с ним лимоны, кофе и брюссельская капуста кажутся безвкусными.

Несмотря на свою невероятную горечь, этот древесный гриб не ядовит. Исследователи решили изучить его молекулярный состав и обнаружили три ранее неизвестных горьких химиката, среди которых олигопорин D может быть самым горьким из всех известных веществ. Это соединение активирует специфические горькие рецепторы во рту и настолько мощное, что его вкус можно ощутить даже в концентрации одного грамма на 106 ванн воды.

Несмотря на то что горький трутовик не представляет гастрономического интереса, его употребление в пищу не опасно. Учёные отметили, что рецепторы горького вкуса находятся не только во рту, но и в желудке, толстой кишке и даже на коже, играя разные роли в организме.

Эксперты подчеркнули, что горькие соединения в грибах изучены недостаточно и открытие таких веществ, как олигопорин D, может помочь лучше понять сложные отношения человека с горечью. По словам ведущего автора исследования Майка Беренса, результаты их работы могут открыть новые горизонты в области пищевых продуктов и здравоохранения, в том числе разработку более привлекательных и полезных для пищеварения продуктов.

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