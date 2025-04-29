Кейт Хадсон показала фигуру в бикини

Актриса показала, как провела день рождения. Кейт Хадсон устроила мини-каникулы по случаю праздника. Она опубликовала в личном блоге кадры, сделанные во время отдыха. 46-летняя голливудская звезда позировала перед камерой в пляжном луке.

Кейт Хадсон Фото: Из личного архива Кейт Хадсон

Хадсон выбрала для дня у воды жёлтый купальник с лифом бандо. Актриса повязала на бёдра порео и дополнила лук солнцезащитными очками в круглой оправе и сумочкой, в которой удачно разместилась собачка.

Лучшая неделя по случаю дня рождения. Спасибо за вашу любовь, — написала под снимками Кейт.

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