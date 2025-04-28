Время достижений: около 25 000 человек вышли на старт Московского полумарафона

Две дистанции — 5 и 21,1 км, — студенческая и корпоративные эстафеты, пять рекордов, Детский забег и тысячи участников: в эти выходные Москва вновь стала местом притяжения для любителей бега и здорового образа жизни. 26 и 27 апреля в центре столицы в 11-й раз прошёл Московский полумарафон. Мероприятие состоялось при поддержке правительства Москвы и департамента спорта города Москвы.

В субботу, 26 апреля, на территории Олимпийского комплекса «Лужники» состоялся забег на 5 км, а в воскресенье, 27 апреля, на старт вышли участники дистанции на 21,1 км, корпоративной и студенческих эстафет.

Всего в Московском полумарафоне – 2025 приняли участие 25 000 человек, включая 88 корпоративных команд и 48 студенческих. А побороться за призовые места вышло более 50 профессиональных спортсменов, 10 из которых приехали из дальнего и ближнего зарубежья.

Победителем Московского полумарафона на дистанции 21,1 км в абсолютном первенстве среди мужчин стал спортсмен из Эфиопии Тереса Някола Гела: он пробежал дистанцию за 1 час 1 минуту 11 секунд и установил рекорд соревнований. Среди женщин первой к финишу пришла Дейзи Джемутай Рутто — она преодолела 21,1 км за 1 час 9 минут 40 секунд, также установив рекорд соревнований на дистанции 21,1 км среди женщин.

Помимо этого, на Московском полумарафоне – 2025 впервые прошло награждение победителей и призёров в национальном зачёте. Первое место среди мужчин в национальном первенстве занял Артём Попов с финишным временем 1 час 2 минуты 35 секунд. Самой быстрой россиянкой в забеге на 21,1 км стала Наталья Аристархова, её результат — 1 час 12 минут 10 секунд.

Фото: Беговое сообщество

Победителями корпоративной эстафеты стала команда ROSATOM RUNNING CLUB 1 с результатом 1 час 10 минут, улучшив предыдущий рекорд на 32 секунды.

Среди студенческих команд первой оказалась SEMESTER OF SPEED (РУС «ГЦОЛИФК»), став новым рекордсменом Московского полумарафона в студенческой эстафете. Её результат — 1 час 7 минут 46 секунд.

Победителем забега на 5 км среди мужчин стал Евгений Волков — он преодолел дистанцию за 14 минут 13 секунд и стал новым рекордсменом среди мужчин на дистанции 5 км. Среди женщин первой оказалась Светлана Аплачкина, её результат — 15 минут 41 секунда.

Суммарный призовой фонд Московского полумарафона в этом году составил 3,55 млн рублей. Их них 3,34 млн рублей — призовые выплаты победителям и призёрам на дистанции 21,1 км в абсолютном и национальном первенствах, 210 тысяч рублей — призовой фонд забега на 5 км и ещё 1,3 млн рублей — бонусные выплаты от организаторов. Они были предусмотрены за обновление рекорда соревнований и улучшение времени национального рекорда на дистанции 21,1 км, а также за преодоление дистанции быстрее определённого времени.

Дополнительную выплату от Дениса Терехова и агентства «Социальные сети» в размере 500 тысяч рублей получил Артём Попов как самый быстрый среди российских спортсменов.

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