Путешественник рассказал, в какой стране Азии комфортно жить на 50 тысяч рублей в месяц

Сейчас это одно из наиболее популярных направлений среди наших соотечественников. Путешественник Алексей Кутовой поделился личным опытом «зимовки» в Азии. Блогер рассказал, в какой стране будет комфортно даже с 50 тысячами в месяц. По словам Алексея, жить, ни в чём себе не отказывая, получится во Вьетнаме.

Путешественник уточнил, что после резкого роста интереса россиян к отдыху в стране местные сильно подняли цены на всё в крупных городах. Бюджетно отдохнуть получится на более локальных курортах. Конечно, речь идёт не о пятизвёздочных отелях и виллах, но об относительно приемлемом уровне туризма.

Одно можно сказать точно: с небольшим бюджетом всегда приходится чем-то жертвовать. Тут уже зависит от личных предпочтений и требований к жизни у конкретного человека, — объяснил Алексей.

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