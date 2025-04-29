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Учёные рассказали, как избежать нападения акулы. Их метод на удивление прост

Учёные рассказали, как избежать нападения акулы. Их метод на удивление прост
Учёные рассказали, как избежать нападения акулы
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Учёные пришли к выводу, что лучший способ уберечься от нападения акулы состоит в одном простом действии. Не нужно беспокоить животное.

Одна из главных причин нападения акул, помимо агрессии и голода, может крыться в самозащите. Международная группа учёных выяснила, что некоторые нападения случаются вследствие защитной реакции на предполагаемые угрозы со стороны человека.

Эрик Клуа, эксперт из Университета PSL в Париже, пояснил, что агрессивные действия со стороны человека провоцируют акулу защищаться, нанося порой несоразмерно сильный ущерб своим нападающим. Он призвал воспринимать акульи укусы не как акт враждебности, а скорее как инстинктивную реакцию, возникающую при вмешательстве человека в личное пространство животного.

Зафиксированные учёными случаи показывают, что около 5% всех нападений акул могут быть результатом оборонительных реакций. Подобные инциденты происходили преимущественно в местах с тёплым климатом, таких как Флорида, Австралия и французская Полинезия.

Дополнительные исследования подтверждают, что нападение акул — явление сравнительно редкое. Так, в 2024 году всего 47 человек подверглись атакам, большинство из которых пришлось на побережье США.

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