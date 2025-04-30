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В Роспотребнадзоре назвали три правила по выбору мяса для шашлыка

В Роспотребнадзоре назвали три правила по выбору мяса для шашлыка
Три правила по выбору мяса для шашлыка
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Эксперты раскрыли секреты выбора идеального мяса для приготовления шашлыка в майские праздники. На какие критерии обращать внимание, рассказали в Роспотребнадзоре.

Во-первых, оцените внешний вид и запах. Качественный продукт отличается белым, кремовым или желтоватым жиром, свежим и естественным запахом без посторонних примесей, а также плотной консистенцией. Если при нажатии пальцем углубление быстро исчезает, значит, мясо свежее.

Во-вторых, откажитесь от покупки маринованного мяса у случайных продавцов. Обязательно должна присутствовать информация о предприятии-изготовителе, месте производства и условиях хранения товара.

Наконец, если приобретённый товар всё же оказался несвежим или подозрительного качества, покупателю следует составить письменную жалобу и передать её продавцу.

В случае отказа от приёмки продукции сообщите об этом в Роспотребнадзор.
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