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Стилисты рассказали, чем заменить классическую белую футболку

Стилисты рассказали, чем заменить классическую белую футболку
Чем заменить белую футболку?
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В моду возвращаются семидесятые. Модные эксперты журнала Vogue рассказали, что носить вместо классической белой футболки. По их словам, весной и летом 2025 года на пике популярности будут блузы, майки и лонгсливы с различными надписями.

Главным трендом обещают стать вещи с изображениями и названиями популярных курортов. Лазурный берег, Сицилия, Канары — в этом году локации станут не только местами притяжения для туристов, но и модным писком.

Кроме того, стилисты советуют обращать внимание на футболки с принтом в технике тай-дай. Такие вещи были в гардеробе каждой модницы в 70-х. Их отличительной чертой являются окантовки на горловине и рукавах.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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