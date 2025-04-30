Стилисты рассказали, чем заменить классическую белую футболку

В моду возвращаются семидесятые. Модные эксперты журнала Vogue рассказали, что носить вместо классической белой футболки. По их словам, весной и летом 2025 года на пике популярности будут блузы, майки и лонгсливы с различными надписями.

Главным трендом обещают стать вещи с изображениями и названиями популярных курортов. Лазурный берег, Сицилия, Канары — в этом году локации станут не только местами притяжения для туристов, но и модным писком.

Кроме того, стилисты советуют обращать внимание на футболки с принтом в технике тай-дай. Такие вещи были в гардеробе каждой модницы в 70-х. Их отличительной чертой являются окантовки на горловине и рукавах.

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