Россияне делегируют ИИ бытовые задачи, но не доверяют в личных вопросах

Согласно опросу, проведённому Мегафоном среди пользователей смартфонов, россияне стали чаще использовать искусственный интеллект в повседневной жизни. Две трети опрошенных доверяют ИИ планирование досуга, маршруты поездок и даже выбор фильма для просмотра.

В исследовании приняли участие 3600 человек из десяти крупнейших городов России. В результате опроса выяснилось, что 79,1% опрошенных взаимодействуют с ИИ в быту. Чаще всего (57,4%) — для поиска информации.

68% респондентов на регулярной основе прибегают к помощи ИИ при планировании досуга: 24,1% для выбора музыки, 20% — при составлении маршрутов и поиске отелей. С ИИ можно придумать даже сценарий собственной вечеринки. Такой функцией пользуются 7,6% опрошенных.

Чуть менее половины респондентов (44,4%) обрабатывают фотографии с помощью ИИ. 27,1% чувствуют себя увереннее, если снимок был улучшен ИИ. Также искусственный интеллект активно используется при создании контента в соцсетях. 57,6% респондентов публикуют фото, видео или текстовые материалы, отредактированные нейросетями.

Помимо этого, ИИ применяется, когда нужна эмоциональная поддержка. 38% участников опроса утверждают, что им легче справиться со скукой и одиночеством посредством технологий. Почти каждый пятый (19,6%) отмечает, что иногда проще общаться с ИИ, чем с людьми, а 12,2% используют ИИ-психологов.

По словам директора дирекции по коммерции розницы Эдуарда Меришавяна, искусственный интеллект — одна из самых обсуждаемых сейчас функций в смартфонах.

«В прошлом году практически все крупные вендоры презентовали гаджеты либо обновления операционных систем, поддерживающие функции ИИ. Как следствие, россияне начали активнее следить за возможностями таких смартфонов, и в 2024 году приобрели в нашей сети на 81% больше устройств с ИИ, чем годом ранее. Мы видим, что эта тенденция сейчас усиливается, и интерес к устройствам с ИИ постоянно растёт», — отметил Меришавян.