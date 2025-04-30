Врач рассказала, как лечить кариес на начальной стадии

Многие до сих пор воспринимают кариес как нечто неизбежное: заболел зуб — значит, нужно «сверлить» и пломбировать. Но современные подходы в стоматологии доказывают обратное: на самых ранних стадиях кариес можно остановить — и даже обратить вспять — без применения бормашины.

По словам Виктории Радько, заведующей ортодонтическим отделением EUROKAPPA Clinic, если кариес обнаружен на этапе так называемого «белого пятна» — когда эмаль теряет минералы, но ещё не разрушена, — есть возможность сохранить зуб в целости и избежать инвазивного вмешательства.

Метод реминерализации

Реминерализация — это насыщение эмали кальцием, фтором и фосфатами. Эти процедуры проводятся с помощью специальных гелей, растворов и аппликаций. Чаще всего применяются препараты с фторидом, гидроксиапатитом или кальцием, которые помогают восстановить минеральный состав эмали.

Важно заметить проблему на ранней стадии, когда ещё нет полости.

Инфильтрация ICON

Технология ICON — это прорыв в лечении начального кариеса. Методика основана на введении в пористую структуру эмали специального состава, который «запечатывает» кариозный участок, не давая процессу развиваться дальше.

ICON не требует анестезии, не сопровождается болью и особенно популярен при лечении кариеса в «зоне улыбки», поскольку не оставляет заметных следов.

Профилактика — главный инструмент

Но даже самые современные методы не заменят качественной профилактики. Регулярная гигиена, профессиональные чистки, контроль питания, правильная техника чистки зубов — всё это остаётся основой для здоровья зубов.

Главное, не игнорировать первые сигналы. Если вы заметили белое матовое пятно на эмали или повышенную чувствительность на холодное и сладкое — это уже повод записаться к врачу. Чем раньше начнём — тем больше шансов сохранить зуб без пломбы.

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