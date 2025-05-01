Николь Кидман восхитила поклонников кадрами в дерзком наряде

Актриса произвела фурор. Николь Кидман опубликовала в личном блоге видео, сделанное во время её поездки во французский Биарриц. Для ролика звезда фильма «Акваман» позировала в чёрном боди, которое отлично подчеркнуло её фигуру.

Николь Кидман Фото: Из личного архива Николь Кидман

Кидман сделала свою фирменную укладку с небрежными локонами и макияж в естественных оттенках. Поклонники оценили наряд и фигуру актрисы, отметив, что в 57 лет она выглядит превосходно.

«Прекрасная фигура», «Как девочка», «Годы идут, а Николь всё в своей поре. Статуэтка», «Какая она красивая», — пишут пользователи Сети.

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