Мощно, активно и энергично: в Нижнем Новгороде прошли спортивные выходные от Лиги Героев

Событие объединило 1500 любителей спорта. 26 и 27 апреля в Нижнем Новгороде на лыжной базе «Олень» прошли масштабные спортивные выходные от Лиги Героев. Там состоялось сразу три масштабных мероприятия.

26 апреля в 12:30 участники вышли на старт велогонки по бездорожью «La Strada офф-роуд». Спортсмены-любители и профессионалы с огромным опытом попробовали свои силы на трёх дистанциях – 10, 20 и 40 км. Они преодолели специально спроектированную для гонки природную трассу с множеством естественных препятствий.

Фото: Лига Героев

А вечером 26 апреля стартовали участники ночного трейла – забега по пересечённой местности. Маршрут, разделённый на три дистанции (1 км, 3 км, 10 км) проходил в ночное время суток и при постоянной смене ландшафта. В старте приняли участие 470 человек.

27 апреля состоялся и дневной трейл. 700 человек вышли на старт дистанций 1, 5, 10 и 20 км, которые, как и два предыдущих забега, проходили на пересечённой местности с множеством естественных преград.

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