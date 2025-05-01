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103-летняя британка назвала причиной своего долголетия два простых продукта

103-летняя британка назвала причиной своего долголетия два простых продукта
103-летняя британка
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Дороти Кэтл из Великобритании отпраздновала своё 103-летие на пляже, организованном администрацией её дома престарелых. Долгожительница рассказала, какой образ жизни помогает ей сохранять здоровье и бодрость духа даже в столь почтенном возрасте, пишет National World.

Причиной своего долголетия Дороти Кэтл назвала любовь к двум простым продуктам.

Я здорова, потому что ем много рыбы и овощей.

Женщина родилась в 1922 году. Долгое время она трудилась в пекарне, позже основав собственное предприятие по организации питания. Её супруг, которого Кэтл встретила в юном возрасте, был её верным спутником жизни на протяжении почти 80 лет. У британки трое внуков и пять правнуков.

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