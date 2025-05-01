Дуа Липа произвела фурор, выйдя в свет в дерзком образе

Певица была звездой вечера. Дуа Липа стала гостьей церемонии вручения премии Чаплина, которая состоялась в Нью-Йорке. Поп-звезда позировала перед фотографами в дерзком луке.
Дуа Липа
Фото: Jamie McCarthy/Getty Images
Липа выбрала для выхода в свет чёрное полупрозрачное платье с глубоким декольте и разрезами вдоль. Такой фасон отлично подчеркнул рельефный пресс артистки и её стройные ноги. К слову, поддерживать фигуру звезде удаётся благодаря танцевальным тренировкам.
Дуа дополнила стильный лук многочисленными украшениями и туфлями на шпильке. Певица оставила волосы распущенными и сделала макияж в коричневых оттенках.
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