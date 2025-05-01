На крыше Большой спортивной арены «Лужников» открывается сезон экскурсий

Прогулки на обзорном маршруте главного футбольного стадиона страны стартуют 5 мая. У гостей будет возможность пройти по традиционному маршруту протяжённостью 1 км и полюбоваться со смотровой площадки высотой 57 м видами на Москву-реку, МГУ, Новодевичий монастырь, Сити, Воробьёвы горы, спортивный парк и сооружения «Лужников».

Экскурсия начинается в чаше Большой спортивной арены. Посетители выйдут на бровку легендарного поля. Там получится сфотографироваться и узнать интересные факты из истории «Лужников». Желающие также могут воспользоваться аудиогидом.

Перед подъёмом на крышу каждому гостю выдают каску и страховочное оборудование с тросом, который прикрепляется к специальной конструкции и «следует» за экскурсантом на протяжении всего маршрута. Есть и ограничение по возрасту – 14+. Несовершеннолетние посещают экскурсию в сопровождении взрослых.

В этом сезоне количество человек в группе увеличено с 12 до 18. Экскурсии по крыше Большой спортивной арены организованы с пятницы по воскресенье. Есть и вечерний формат для тех, кто хочет насладиться видами Москвы на закате. Отдельные сеансы будут проходить с использованием AR-технологий для более полного погружения в историю города и спорткомплекса.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: VK Fest создаст комфортную среду для гостей с особенностями здоровья