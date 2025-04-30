Нельзя пропустить: лайн-ап VK Festa в разных городах пополнился новыми артистами

Организаторы готовят ещё множество сюрпризов для гостей. VK Fest стартует в Челябинске 14 июня. К лайн-апу мероприятия присоединилась местная рэп-команда TGK («Триагрутрика»). В фестивале в Сириусе, который пройдёт 21 июня, будут участвовать Найк Борзов, JONY и Betsy. А 29 июня в Казани вместе с ранее объявленными хедлайнерами выступит музыкант из Уфы Элвин Грей.

Список артистов в Санкт-Петербурге пополнили Сергей Лазарев и Полина Гагарина — они впервые выступят на Синей сцене 5 июля. На Белой сцене отметятся ICEGERGERT и DK, на Фиолетовой — uncle pecos, Егор Сесарев, J. ROUH, AYKA и Armich.

На Синей сцене 6 июля выступит «несекретный» гость — артист, которого чаще всего просили гости фестиваля в сообществах VK Fest. На Белой сцене появятся ST, CAPTOWN и Дора, на Фиолетовую выйдут Beautiful Boys, Свят, мартин, Лилая, passmurny и ПЛУТТО.

К московским хедлайнерам присоединились Сергей Лазарев и Полина Гагарина — они выступят на Синей сцене 19 июля. Список артистов Белой сцены дополнили ICEGERGERT и DK, на Фиолетовой сцене появятся POLINA CHILI, Егор Сесарев, мартин, Armich и забей, лерочка.

На Синей сцене 20 июля также выступит «несекретный» гость, на Белой — Markul, Сироткин, Дора, LIL KRYSTALLL, ST и CAPTOWN. На Фиолетовую выйдут Beautiful Boys, Свят, Лилая, passmurny, Leroo, Baby Cute.

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