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Доктор назвал опасную для кожи вещь, вызывающую морщины. И это не солнце

Американский врач-диетолог и блогер Эрик Берг уверен, что самую большую опасность для кожи представляют вовсе не ультрафиолетовые лучи, а некоторые пищевые привычки современного человека.

По словам доктора, наиболее разрушительно действуют на клетки кожи растительные масла, содержащие высокий уровень жирных кислот омега-6. Эти компоненты способствуют развитию воспаления.

Самое опасное для вашей кожи — это хроническое, слабовыраженное воспаление, вызванное растительными маслами. Соевое, кукурузное, хлопковое и рапсовое масло вызывают сильное воспаление в ваших клетках, что приводит к преждевременному старению кожи — появлению морщин и пигментных пятен.

Растительные масла подвергаются промышленной обработке, включая механическую экстракцию, которая лишает конечный продукт полезных веществ, имеющихся в натуральном состоянии. Такие масла широко используются в пищевой промышленности, незаметно проникая в рацион потребителей.

Эрик Берг советует исключить промышленно переработанные масла из ежедневного меню. Вместо них в рацион следует включать полезные натуральные жиры: сливочное масло, авокадо, оливковое масло первого холодного отжима, кокосовое масло, рыбий жир.

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