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Первенство России по триатлону пройдёт в Казани 1 и 2 мая

Первенство России по триатлону пройдёт в Казани 1 и 2 мая
В Казани пройдёт первенство по триатлону
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Профессиональные спортсмены возрастных категорий 13–14 и 15–17 лет выйдут на старт первенства России на автодроме «Казань-Ринг каньон». Спортсмены будут бороться за звание лучших на спринтерской дуатлонной дистанции, состоящей из трёх этапов: 2 км бег, 8 км велогонка, 1 км бег, а эстафета будет состоять из 1 км бега, 5 км велогонки и ещё 1 км бега.

В рамках соревнований состоится также любительская гонка ЛИГИ ТРИАТЛОНА, в которой примут участие все желающие проверить свои силы в дуатлоне. На старт выйдут 100 триатлетов-любителей.

А в гонке ЛИГИ ТРИАТЛОНА. ДЕТИ примут участие 370 маленьких спортсменов. Это рекорд по количеству участников одного этапа в 2025 году. На предыдущих четырёх гонках на старт вышли более 500 детей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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