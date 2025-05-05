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Шоу Титаны 2 сезон 15 серия: кто ушел, обзор, испытания, результаты 15 выпуска

Кто выбыл в 15-м выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний
Шоу «Титаны»
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12 атлетов вышли в финал. 4 мая ТНТ показал полуфинал второго сезона проекта «Титаны». По его итогам сразу девять спортсменов покинули борьбу за 10 млн рублей.

В первом испытании участникам нужно было догнать впереди бегущего соперника и коснуться его рукой. Победитель получал преимущество при прохождении следующего этапа полуфинала.

Второе испытание состояло сразу из трёх заданий: «Перемещение веса», «Нестабильный вис» и «Челночный бег». По их итогам в финал не попали Антон Попов, Валид Казанжи и Александр Янковский, Юрий Чикалиди и Никита Королёв, Дмитрий Клёцков и Николай Коваленко, Алсу Миназова и Виктор Михайлов.

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