Гидрометцентр дал неутешительный прогноз погоды на 9 мая в Москве

Текущая неделя будет не самой приятной в плане погоды. Специалисты Гидрометцентра России дали прогноз на ближайшие дни.

Напомним, неделя будет короткой: всего три рабочих дня. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +11 до +16 градусов. Возможны небольшие дожди и порывистый ветер.

В четверг, 8 мая, столбики термометров покажут +10…+12 градусов, а в ночь на пятницу опустятся до 0…+5 градусов. В День Победы, 9 мая, в Москве будет +8…+13 градусов, ожидаются осадки.

В субботу и воскресенье, 10 и 11 мая, характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха составит +9…+15 градусов, прогнозируются осадки.

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