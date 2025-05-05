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Деми Ловато поразила публику фигурой после похудения

Деми Ловато поразила публику фигурой после похудения
Деми Ловато
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Певица сбросила 27 кг. В последнее время поклонники совсем не узнают Деми Ловато. Артистка всерьёз взялась за себя и сильно изменилась. Результатами работы над собой Деми делится в социальных сетях.

Деми Ловато

Деми Ловато

Фото: Из личного архива Деми Ловато

Ловато опубликовала снимок, для которого позировала в чёрной футболке и синей юбке с поясом. Судя по кадру, певица действительно сильно похудела. Теперь она всё чаще выбирает более открытые и облегающие образы, которые подчёркивают фигуру.

Деми рассказывала, что ей удалось избавиться от лишних килограммов благодаря специально разработанному плану питания. По словам Ловато, диета составлялась на основании не только её физических, но ещё и ментальных особенностей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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