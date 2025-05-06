Три вредные привычки в 30 лет могут нанести вред вашему телу на десятилетия вперёд

Борьба с вредными привычками в молодости повышают вероятность здоровой старости. Научное исследование, опубликованное в медицинском журнале Annals of Medicine, подтверждает, что курение, злоупотребление алкоголем и отсутствие физической активности наносят значительный вред психическому и физическому здоровью, начиная с 36 лет.

По данным финских экспертов, эффекты особенно выражены, когда эти привычки сохраняются в течение многих лет. Авторы отслеживали здоровье нескольких сотен участников в течение 30 лет, предложив один из самых всеобъемлющих долгосрочных обзоров на сегодняшний день.

Исследование показало, что курение сильнее влияет на психическое здоровье, повышая симптомы депрессии. Гиподинамия тесно связана с метаболическими нарушениями (риск ожирения, диабета), а алкоголь ухудшает и физическое, и психическое состояние.

Эффект накапливается: если вредные привычки сохраняются десятилетиями, последствия для здоровья в старости катастрофичны, отметил ведущий автор исследования Тийа Кекяляйнен.

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