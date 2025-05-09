Учёные выяснили, сколько детей должна родить женщина, чтобы человечество не вымерло

Ранее считалось, что для выживания человечества уровень рождаемости должен составлять 2,1 ребёнка на одну женщину. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Plos One, на одну женщину должно приходиться 2,7 ребёнка.

Причины для пересмотра традиционного коэффициента рождаемости лежат в учёте статистических колебаний, непредвиденных факторов смертности и бесплодия, а также асимметрий в соотношении полов.

Учёные установили, что рождаемость на планете упала с 5,3 в 1960-е годы до 2,3 в 2023 году. В Южной Корее показатель достиг рекордного минимума — 0,87. Между тем в некоторых странах коэффициент рождаемости по-прежнему превышает 5, в том числе в Нигере и в Чаде.

Существуют опасения, что если уровень рождаемости продолжит снижаться во всём мире, это может привести к тому, что в странах останется слишком мало молодых людей, которые будут работать, платить налоги и ухаживать за пожилыми людьми. Эксперты отмечают, что рост расходов заставляет молодых людей откладывать или исключать возможность вступления в брак и рождения детей: они стремятся получить высшее образование и построить карьеру.

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