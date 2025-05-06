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Хлои Кардашьян продемонстрировала рельефный пресс в бикини

Хлои Кардашьян продемонстрировала рельефный пресс в бикини
Хлои Кардашьян
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У телезвезды уже начался сезон купальников. В Калифорнии лето круглый год, чем Хлои Кардашьян активно пользуется. Всё свободное время она проводит у бассейна в компании близких. Бизнесвумен поделилась кадрами, сделанными во время отдыха с дочерью Тру.

Хлои Кардашьян с дочерью Тру

Хлои Кардашьян с дочерью Тру

Фото: Из личного архива Хлои Кардашьян

Хлои позировала перед камерой в ярком бикини с вишнёвым принтом. Подписчики обратили внимание на мощный пресс Кардашьян. Как и её сёстры, блогерша строго следит за фигурой, благодаря чему может похвастаться рельефным животом.

«Прекрасно выглядишь», «Шикарная фигура», «Пресс достойный похвалы», «Семейство Кардашьян вводит новый тренд — купальники со смешными принтами и идеальный пресс», — пишут пользователи Сети.

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