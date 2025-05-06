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Одежда для мотокросса неожиданно стала новым трендом

Одежда для мотокросса неожиданно стала новым трендом
Одежда для мотокросса неожиданно стала трендом
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Необычные вещи заполняют гардеробы модниц из разных стран. Эксперты журнала Harper’s Bazaar заявили, что прошедшие ранее Недели моды породили интересный тренд. На улицах мегаполисов всё чаще встречаются инфлюенсеры в образах, вдохновлённых эстетикой мотокросса.

Кожаные куртки, брюки, байкерские ботинки и аксессуары — фавориты самых смелых модниц. В своих новых коллекциях вещи в подобном стиле представили сразу несколько мировых брендов. Среди них: Dior, Miu Miu, Louis Vuitton и Vetements.

Такие вещи можно носить как «самостоятельно», так и в сочетании с более классическими моделями. Например, в базовый гардероб на каждый день прекрасно впишется образ с простой белой футболкой, джинсами и грубой кожанкой в стиле мотокросса.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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