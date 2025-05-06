Диетолог назвала семь полезных свойств огурцов

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Хотя большинство людей думают об огурцах как об овощах, на самом деле, с точки зрения ботаники, это фрукты. Дипломированный диетолог-нутрициолог Джейми Джонсон назвала семь ценных качеств этого продукта.

Способствует гидратации организма. Огурец состоит на 96% из воды, обеспечивая поддержку водного баланса в организме. Вода необходима для регулирования температуры тела, смазки суставов, доставки питательных веществ к клеткам и правильной работы внутренних органов.

Улучшает состояние костной ткани. Богатый витамином K огурец укрепляет костную структуру, снижая риск переломов. Научные исследования показывают, что высокий уровень витамина K защищает от остеопоротических осложнений.

Предупреждает онкологические заболевания. Огурцы содержат полифенолы лигнаны, обладающие антиоксидантными свойствами и способные защищать от некоторых типов злокачественных новообразований, включая рак груди, кишечника и пищевода.

Укрепляет сердце и сосуды. Благодаря наличию флавоноидов огурцы защищают сердечно-сосудистую систему, препятствуя образованию атеросклеротических бляшек и тромбов, оказывая антиоксидантное действие.

Нормализует уровень сахара в крови. Плоды обладают антигипергликемическим эффектом, что полезно для людей с диабетом второго типа. Регулярное употребление огурцов стабилизирует уровень глюкозы, облегчая контроль над заболеванием.

Борется с воспалительными реакциями. Огурцы традиционно применяются наружно для снятия отёков и раздражения кожи. Употребление огурцов оказывает противовоспалительное действие, замедляя выработку воспалительных медиаторов.

Забота о коже. Полезные компоненты огурцов обеспечивают детоксикацию и увлажнение кожных покровов. Это способствует устранению акне, аллергических реакций и покраснений.

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