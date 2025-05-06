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Учёные раскрыли удивительный секрет успеха Стива Джобса, Билла Гейтса и Марка Цукерберга

Учёные раскрыли удивительный секрет успеха Стива Джобса, Билла Гейтса и Марка Цукерберга
Учёные раскрыли удивительный секрет успеха
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Сотрудники колледжа бизнеса Дональда Г. Костелло смогли объяснить феномен выдающихся достижений основателей технологических гигантов. Оказывается, важнейшую роль в карьере руководителей играют особенности строения мозга и моторики рук.

Проанализировав биографии более 1000 гендиректоров, учёные заметили любопытную деталь: самыми успешными предпринимателями чаще оказываются левши. Примечательно, что к ним принадлежат знаменитые фигуры современной экономики: Стив Джобс, Билл Гейтс и Марк Цукерберг.

Изучив ситуацию подробнее, специалисты определили связь между доминирующей рукой и характеристиками личности лидера. По их наблюдениям, леворукие руководители демонстрируют лучшие коммуникативные навыки, быстрее реагируют на изменения окружающей среды и склонны придумывать нестандартные решения. Всё это положительно отражается на инновационных показателях компаний и финансовых результатах.

Выводы учёных впечатляют: компании, управляемые леворукими CEO, регистрируют больше патентов, опережают конкурентов по финансовым результатам и привлекают инвесторов, заинтересованных в инновациях.

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