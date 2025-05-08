Врач-диетолог назвала опасные для здоровья блюда, приготовленные на огне

Эти продукты, приготовленные на огне, представляют самый большой риск для здоровья человека. Их перечислила специалист по диетологии кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Наиболее опасными признаны колбасные изделия, сардельки и маринованное мясо на косточке. Врач пояснила, что интенсивное обжаривание жиров приводит к появлению канцерогенных веществ, повышающих риск развития рака. Жарка на высоких температурах усиливает негативные эффекты, делая блюдо потенциально опасным.

Дарья Русакова обратила внимание на высокую степень содержания соли, сахара и приправ в традиционных рецептах приготовления шашлыка. Это ведёт к проблемам с сердцем и сосудами, нарушению функций почек и скачкам артериального давления.

Наиболее безопасным вариантом для любителей отдыха на свежем воздухе диетолог назвала нежирные сорта мяса и птицы, которые приготовлены на медленном огне. Такая пища сохраняет полезные свойства и минимизирует вредные факторы.

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