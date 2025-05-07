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Кандидат медицинских наук объяснил, как магнитные бури могут повлиять на здоровье

Кандидат медицинских наук объяснил, как магнитные бури могут повлиять на здоровье
Как магнитные бури могут повлиять на здоровье
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Магнитные бури, возникающие из-за солнечной активности, способны оказывать негативное влияние на самочувствие человека. Дмитрий Карпенко — кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета — рассказал, каким образом такие явления отражаются на здоровье.

Во-первых, магнитные бури могут способствовать ухудшению работы сердечно-сосудистой системы. Так, возможно повышение артериального давления, учащённое сердцебиение, перебои в работе сердца, повышенный риск инфарктов и инсультов у предрасположенных людей.

Во-вторых, наблюдаются нарушения со стороны нервной системы. Они могут проявляться головными болями, особенно мигренями, повышенной тревожностью, раздражительностью и нарушениями сна.

В-третьих, могут появиться проблемы с общим самочувствием: усталость, снижение работоспособности, обострение хронических заболеваний, боли в суставах и мышцах.

Для смягчения последствий магнитных бурь Дмитрий Карпенко рекомендует соблюдать несколько простых рекомендаций: следите за режимом сна, избегайте перегрузок и стрессов в дни бурь, принимайте предписанные препараты, особенно при гипертонии. Также следует пить больше воды, сократить потребление кофеина, исключить курение и алкоголь.

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