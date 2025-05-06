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Мягкий, нежный и вкусный: назван самый модный оттенок 2025 года

Мягкий, нежный и вкусный: назван самый модный оттенок 2025 года
Самый модный оттенок 2025 года
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Именно этот тон чаще всего встречается в модных коллекциях известных брендов. Модные эксперты The New York Post выяснили, какой цвет в 2025 году лидирует в трендах. По данным аналитиков, абсолютным фаворитом уже несколько месяцев остаётся оттенок сливочного масла.

Это мягкий светло-жёлтый цвет, который идеально сочетается с базовыми тонами. Так, в повседневной жизни его можно носить, например, с белыми, голубыми или оливковыми вещами. При этом всё чаще звёзды выбирают «сливочное масло» для выхода на ковровую дорожку.

В платье от Ralph Lauren именно такого оттенка Ариана Гранде была на европейской премьере фильма «Злая». Синтия Эриво пришла в светло-жёлтом образе от Jacquemus на вечеринку для номинантов премии «Оскар». А Эмма Коррин выбрала оттенок «сливочное масло» для своего образа на премьере фильма «Носферату» в Лондоне.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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