Гордон Рамзи показал, как тренируется для предстоящего триатлонного старта Ironman

Известный шеф отложил ножи и половники, чтобы закрыть большую цель. Гордон Рамзи поделился в социальных сетях новостью, что активно готовится к предстоящему триатлонному старту Ironman. Повар выложил селфи со своим тренером и рассказал, с какими трудностями столкнулся на пути.

Гордон Рамзи со своим тренером Фото: Из личного архива Гордона Рамзи

Режим шеф-повара выключен. Никаких отлыниваний и оправданий. Только пот, море, берег и серьёзная работа. Это была жёсткая неделя с десятками синяков, — поделился Рамзи.

По словам шефа, за всё время подготовки к триатлону он не заработал ни одной серьёзной травмы. Гордон тренируется практически каждый день и рассчитывает, что сможет полностью закрыть всю дистанцию.

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