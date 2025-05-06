Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Личный повар Ченнинга Татума рассказал, какую диету соблюдает актёр для поддержания формы

Личный повар Ченнинга Татума рассказал, какую диету соблюдает актёр для поддержания формы
Ченнинг Татум
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр строго следит за питанием. Ченнинг Татум относится к тому типу актёров, которые ради роли готовы набирать и после сбрасывать десятки килограммов. Поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта ему помогает шеф-повар Алина Фиуза. Она рассказала, как питается Ченнинг, чтобы сохранять баланс и не навредить своему организму.

Ченнинг Татум

Ченнинг Татум

Фото: Из личного архива Ченнинга Татума

По словам Алины, внушительная часть рациона артиста состоит из овощей, животного белка, орехов и семян. Фиуза старается придумывать новые и простые блюда каждый день, чтобы питание Ченнинга не было «скучным».

Он ест много риса и цветной капусты. Например, я могу приготовить ризотто с овощами или жареный рис и добавить туда много овощей, грибов и горошек. У этих продуктов прекрасная текстура, которая делает блюдо невероятно вкусным», — поделилась повар.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Испытание ведром ледяной воды: в Сеть возвращается легендарный Ice Bucket Challenge
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android