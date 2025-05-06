Личный повар Ченнинга Татума рассказал, какую диету соблюдает актёр для поддержания формы

Актёр строго следит за питанием. Ченнинг Татум относится к тому типу актёров, которые ради роли готовы набирать и после сбрасывать десятки килограммов. Поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта ему помогает шеф-повар Алина Фиуза. Она рассказала, как питается Ченнинг, чтобы сохранять баланс и не навредить своему организму.

Ченнинг Татум Фото: Из личного архива Ченнинга Татума

По словам Алины, внушительная часть рациона артиста состоит из овощей, животного белка, орехов и семян. Фиуза старается придумывать новые и простые блюда каждый день, чтобы питание Ченнинга не было «скучным».

Он ест много риса и цветной капусты. Например, я могу приготовить ризотто с овощами или жареный рис и добавить туда много овощей, грибов и горошек. У этих продуктов прекрасная текстура, которая делает блюдо невероятно вкусным», — поделилась повар.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.