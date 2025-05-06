«МегаФон» ускорил мобильный интернет для дачников и туристов

«МегаФон» модернизировал инфраструктуру в дачных и туристических локациях 36 регионов России. Скорость передачи данных выросла в среднем на 20%.

Увеличения скорости удалось достичь за счёт строительства новых базовых станций и модернизации действующих. Работы затронули более 1,5 тыс. таких объектов. В частности, усовершенствовано телеком-оборудование в таких популярных у туристов локациях, как горный парк «Рускеала» в Карелии, набережная Листвянки на Байкале, Куршская коса в Калининградской области. Обновлённое оборудование работает во Владивостоке, Новороссийске, Махачкале, Сочи, Анапе и других крупных туристических кластерах.

В ходе работ инженеры проложили оптоволоконные линии и интегрировали технологию MIMO, передающую данные по параллельным каналам связи. Кроме того, связисты расширяли на базовых станциях спектр диапазонов и разделяли зоны покрытия на секторы — это позволило увеличить ёмкость сети как в густонаселённых городах, так и на отдалённых смотровых площадках национальных парков.

Технический директор «МегаФона» Алексей Титов отметил важность своевременной подготовки к сезонному перемещению мобильного трафика: «Летом мобильный трафик традиционно мигрирует: жители мегаполисов разъезжаются за город, а туристические зоны собирают вокруг себя отдыхающих со всей страны. При подготовке оборудования к тёплому сезону мы учли все особенности локаций и использовали надёжные технические решения, которые позволили увеличить скорость мобильного интернета даже в условиях высокой нагрузки на сеть, чтобы абоненты могли оставаться на связи и пользоваться привычными сервисами в любом месте своего отдыха».