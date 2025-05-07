Близнецы: Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито воссоединились ради серьёзной миссии

Старые друзья встретились в Вене, чтобы обсудить важную тему. Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито по праву считаются культовым дуэтом. Фильм «Близнецы» с их участием уже много лет остаётся шедевральной комедией. На днях товарищи воссоединились вновь. Железный Арни поделился кадром со встречи с Де Вито и Тони Блэром.

Дэнни Де Вито, Тони Блэр и Арнольд Шварценеггер Фото: Из личного архива Арнольда Шварценеггера

Обожаю сводить старых друзей вместе! Было невероятно круто увидеться с моим дорогим другом Тони Блэром и познакомить его с моим братом Дэнни Де Вито. Не могу дождаться, когда мы пообщаемся вновь, — подписал снимок Шварценеггер.

Друзья обсудили вопросы, связанные с загрязнением окружающей среды. Каждый из них давно является активистом, который борется за сохранение экологии.

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