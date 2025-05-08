Необычный эксперимент: что произошло с телом мужчины, который не садился пять дней подряд

Американский блогер Лукас Болл решил провести смелый эксперимент: он не садился пять дней подряд. За это время мужчина следовал простым правилам: днём он находился исключительно на ногах, спал же лишь восемь часов ночью.

По словам блогера, сначала он ощутил заметный приток сил и продуктивности из-за использования стоячего рабочего места. Но уже спустя три дня ситуация изменилась кардинально: появились болезненные ощущения в ногах, слабость, повысилось чувство голода, а осанка ухудшилась — спина стала сутулой. К пятому дню Лукас Болл прибавил в весе около 0,5 килограмма, несмотря на активные занятия спортом.

Особенно неприятным оказалось состояние ног и суставов. Несмотря на отсутствие непосредственного дискомфорта, ощущение усталости и скованности продолжило преследовать мужчину и после завершения эксперимента.

Однако наряду с отрицательными последствиями наблюдались и положительные стороны: позвоночник приобрёл дополнительную гибкость, улучшились показатели пищеварения, уменьшилась нагрузка на поясницу.

Хотя врачи рекомендуют сокращать время сидения, они предупреждают: стоять целыми днями тоже вредно. Ортопеды напоминают, что в идеале следует чередовать позы каждые 30–60 минут.

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