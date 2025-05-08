Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Мужчина, который не садился пять дней подряд, рассказал, что случилось с его телом

Необычный эксперимент: что произошло с телом мужчины, который не садился пять дней подряд
Мужчина не садился пять дней подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Американский блогер Лукас Болл решил провести смелый эксперимент: он не садился пять дней подряд. За это время мужчина следовал простым правилам: днём он находился исключительно на ногах, спал же лишь восемь часов ночью.

По словам блогера, сначала он ощутил заметный приток сил и продуктивности из-за использования стоячего рабочего места. Но уже спустя три дня ситуация изменилась кардинально: появились болезненные ощущения в ногах, слабость, повысилось чувство голода, а осанка ухудшилась — спина стала сутулой. К пятому дню Лукас Болл прибавил в весе около 0,5 килограмма, несмотря на активные занятия спортом.

Особенно неприятным оказалось состояние ног и суставов. Несмотря на отсутствие непосредственного дискомфорта, ощущение усталости и скованности продолжило преследовать мужчину и после завершения эксперимента.

Однако наряду с отрицательными последствиями наблюдались и положительные стороны: позвоночник приобрёл дополнительную гибкость, улучшились показатели пищеварения, уменьшилась нагрузка на поясницу.

Хотя врачи рекомендуют сокращать время сидения, они предупреждают: стоять целыми днями тоже вредно. Ортопеды напоминают, что в идеале следует чередовать позы каждые 30–60 минут.

Читайте также:
8 лёгких упражнений для укрепления мышц спины в домашних условиях
8 лёгких упражнений для укрепления мышц спины в домашних условиях

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android