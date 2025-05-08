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Простой тест на гибкость пальцев может выявить риск опасного заболевания лёгких

Простой тест на гибкость пальцев может выявить риск опасного заболевания лёгких
Простой тест на гибкость пальцев
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Чрезмерная гибкость пальцев и суставов может указывать на повышенный риск развития опасных респираторных заболеваний, включая астму и обструктивное апноэ во сне. Об этом предупреждает доктор Тейлор Голдберг, мануальный терапевт из Колорадо.

Соединительная ткань, состоящая из коллагена и эластина, формирует каркас для органов, мышц и суставов. В лёгких она составляет до 25% их массы, обеспечивая стабильность дыхательных путей. Её ослабление, как объясняет Тейлор Голдберг, нарушает механику дыхания, повышая риск коллапса дыхательных путей и хронических проблем.

Для диагностики гиперподвижности используется система тестов Бейтона, включающая девять простых действий, каждое из которых оценивается в один балл. Вот некоторые из основных критериев теста:

  • сгибание мизинца назад на 90°;
  • касание большим пальцем предплечья;
  • разгибание локтей или коленей более чем на 10°;
  • размещение ладоней на полу при прямых коленях.

Полученная сумма позволяет определить степень гиперподвижности. Если взрослый набирает пять и более баллов из девяти, врач может заподозрить проблему. Для детей эта граница немного выше — шесть баллов. У небольшого числа этих людей гибкость вызвана состоянием, известным как синдром Элерса-Данлоса (СЭД).

Как показывает практика, многим людям с синдромом Элерса-Данлоса (СЭД) сложнее восстанавливаться после респираторных заболеваний. Хотя нам нужны более формальные исследования, клинический опыт показывает, что люди с СЭД могут испытывать больше трудностей с респираторными заболеваниями по сравнению с населением в целом.
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