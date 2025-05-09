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Стилист Александр Рогов назвал самую стильную куртку для межсезонья

Стилист Александр Рогов назвал самую стильную куртку для межсезонья
Самая стильная куртка на межсезонье
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Такая вещь была в каждом гардеробе 10 лет назад. Стилист Александр Рогов рассказал, какую куртку носить в межсезонье, чтобы оставаться в тренде и при этом чувствовать себя комфортно. По словам эксперта, в моду возвращаются парки.

Куртка-парка — идеальный демисезонный предмет гардероба: сочетает в себе комфорт, функциональность и стиль. Можно выбрать варианты из хлопка, тафты или кожи, — советует Рогов.

Стилист отметил, что в этом году с такими куртками можно составлять самые невообразимые луки. Они удачно впишутся в повседневные образы и даже вечерние наряды.

Самое актуальное сочетание с паркой в 2025 году — это с нарядным платьем или юбкой! — написал Рогов в своём личном блоге.

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