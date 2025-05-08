Хейли Бибер вышла в свет в платье, сделанном из наручных часов

Модель выбрала необычный лук для мероприятия своего бренда. На днях Хейли Бибер устроила вечеринку в Майами по случаю выхода новых продуктов в линейке Rhode.

Хейли Бибер Фото: Из личного архива Хейли Бибер

Манекенщица появилась на светском вечере в платье, полностью сделанном из наручных часов в серебристом цвете. Хейли оставила волосы распущенными, а также сделала свой фирменный clean-girl макияж (макияж с максимально сияющей кожей и без ярких акцентов. — Прим. «Чемпионата») с кофейным блеском для губ.

«Мне кажется, ей стоило выбрать это платье для Met Gala, «Стильно», «Люблю, когда звёзды делают из самых обычных вещей шедевр», «Гениальный выход», — пишут поклонники под фото Бибер.

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