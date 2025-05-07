Инцидент произошёл в районе города Хагуэй-Гранде. Автобус с российскими туристами опрокинулся на Кубе. Путешественники ехали из Кайо-Коко в Гавану. По словам одного из пассажиров, сначала автобус проехал порядка 150 метров по обочине, протаранил забор и перевернулся.

В момент ДТП в автобусе находились девять туристов из России. Одна женщина пострадала. Её госпитализировали в местную клинику с травмой позвоночника. У остальных туристов несерьёзные травмы.

Туроператор PEGAS Touristik подтвердил факт аварии. По данным представителя компании, причины произошедшего устанавливаются. Путешественники, находившиеся в салоне, допускают, что ДТП могло случиться из-за того, что водитель заснул за рулём.

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