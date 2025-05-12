Кто победил в шоу «Титаны 2»: результаты финальных испытаний

За победу боролись два сильнейших атлета. В финале шоу «Титаны» оказались Алишер Хасанов, Никита Крюков и Николай Бобылёв. Они должны были преодолеть трассу с препятствиями, протяжённостью 42 метра. По итогам испытания в суперфинале оказались Крюков и Бобылёв.

Атлеты мерились силами в конкурсе с толканием бревна. Их задачей было сбить шест. В первом раунде первенство почти сразу перешло Бобылёву. Второй и третий остались за ним же.

В итоге сильнейшим атлетом и победителем второго сезона шоу «Титаны» стал Николай Бобылёв (а здесь можно прочитать интервью «Чемпионата» со спортсменом). Он получил звание лучшего и 10 миллионов рублей.

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