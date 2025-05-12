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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло
Когда в Москву вернётся тепло?
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Погода в столице России начнёт меняться уже на этой неделе. На это указывает уточнённый прогноз Гидрометцентра.

В первой половине недели в Москве температура воздуха днём будет колебаться в пределах от +9 до +12 градусов. Будет пасмурно, ожидаются дожди различной интенсивности.

Небольшие осадки прогнозируются и во второй половине недели, однако москвичей порадует то, что столбики термометров начнут постепенно подниматься. Так, в четверг, 15 мая, синоптики обещают уже +13…+18 градусов. В пятницу и выходные дни температура воздуха составит +14…+19 градусов Цельсия.

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