В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло

Погода в столице России начнёт меняться уже на этой неделе. На это указывает уточнённый прогноз Гидрометцентра.

В первой половине недели в Москве температура воздуха днём будет колебаться в пределах от +9 до +12 градусов. Будет пасмурно, ожидаются дожди различной интенсивности.

Небольшие осадки прогнозируются и во второй половине недели, однако москвичей порадует то, что столбики термометров начнут постепенно подниматься. Так, в четверг, 15 мая, синоптики обещают уже +13…+18 градусов. В пятницу и выходные дни температура воздуха составит +14…+19 градусов Цельсия.

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