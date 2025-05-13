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Гвинет Пэлтроу поделилась простым трюком, который помогает ей избежать перегрузки от жизни в городе

Гвинет Пэлтроу поделилась простым трюком, который помогает ей избежать перегрузки от жизни
Гвинет Пэлтроу
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Актриса тщательно заботится о своём психическом равновесии. Гвинет Пэлтроу рассказала, как ей удаётся поддерживать душевное равновесие и баланс в атмосфере городского шума. По слова Гвинет, крайне важно давать себе перезагрузиться и отдохнуть от информационного потока.

Я люблю выезжать на природу. Благодаря этому мне удаётся оставаться в форме и не терять рассудок. Я подумала, что было бы здорово создать для себя медитативное пространство на за городом, — рассуждает актриса.

Звезда «Железного человека» отметила, что таким образом не пытается убежать от реальности, а лишь адаптирует её в более комфортную для себя форму.

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