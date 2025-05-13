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Учёные нашли лекарство, которое снижает артериальное давление за несколько недель

Учёные нашли лекарство, которое снижает артериальное давление за несколько недель
Лекарство снижает давление за несколько недель
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Эксперты из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили потенциально новое лечение для людей с неконтролируемой или устойчивой к лечению гипертонией. Исследуемый препарат лорундростат показал обнадёживающие результаты в недавнем клиническом испытании.

Согласно научной работе, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine, у участников, получавших лорундростат, наблюдалось снижение систолического артериального давления в среднем на 15 пунктов (верхний предел показаний артериального давления).

В клиническом испытании принимали участие 285 человек. В течение 12 недель все добровольцы получали стандартный антигипертензивный препарат. Спустя три недели 190 человек также стали принимать исследуемый препарат, который останавливает выработку гормона альдостерона, а 95 человек — плацебо.

Эксперты пояснили, что гормон альдостерон играет важную роль в регуляции артериального давления в организме, и, если его регуляция нарушена, это может способствовать развитию гипертонии.

В дальнейшем учёные намерены провести более масштабное исследование препарата.

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