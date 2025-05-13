Николай Бобылёв рассказал, зачем на самом деле пришёл на шоу «Титаны»

Учитель физкультуры стал сильнейшим атлетом. Николай Бобылёв победил во втором сезоне шоу «Титаны». Он рассказал «Чемпионату» о том, как решился пойти на проект, а также поделился самыми главными словами поддержки, которые услышал. Силач признался, что ещё с первого сезона мечтал стать участником шоу.

О том, чтобы поучаствовать в проекте «Титаны», я начал мечтать, когда увидел первый сезон. Во мне сразу же зародилась мотивация и появилась наимощнейшая цель. Именно большое желание и готовность работать в несколько раз активнее помогли мне попасть в число участников нового сезона и побороться за право быть лучшим с сильнейшими атлетами нашей страны, — поделился он.

На протяжении всего пути Николая поддерживали его ученики. Ребята активно болели за преподавателя и мотивировали его на то, чтобы не сдаваться.

Самые главные и тёплые слова поддержки услышал именно от учеников. Дорогого стоит, когда кто-то из них говорит: «Хочу быть таким, как вы, когда вырасту! Вы самый непобедимый учитель физкультуры, которого я знаю». Это мощнейшая мотивация, чтобы с каждым днём становиться лучше, — сказал Бобылёв.

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