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VK Fest впервые откроет электронную сцену Радио Рекорд в Москве

VK Fest впервые откроет электронную сцену Радио Рекорд в Москве
VK Fest
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Музыкальные сеты представят лучшие диджеи страны. В этом году впервые на VK Fest в Москве будет работать электронная сцена от Радио Рекорд. Заряжать гостей станут самые известные артисты индустрии.

Для зрителей в «Лужниках» 19 июля на новой электронной сцене свои сеты сыграют KIIDA, Nikola Melnikov, BYOR, Lady Waks и DJ M.E.G. 20 июля выступят Aria Fredda, Саша Спилберг, Volac, DJ Groove, Filatov & Karas, FEEL и другие популярные диджеи.

Электронная сцена будет работать и в Санкт-Петербурге. Для Северной столицы это уже традиция, которая длится 10 лет. 5 июля в Парке 300-летия на площадке выступят Xtralovable, КТО DJ?, Turbosh, Lady Waks, DJ M.E.G. и FEEL. 6 июля — DJ BALDIN, ZeSKULLZ, DJ Groove, Shapov, Swanky Tunes и Filatov & Karas.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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