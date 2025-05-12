Эксперт назвала шесть признаков переизбытка белка в рационе

Даже полезный нутриент в избытке несёт риски для здоровья — от набора веса до риска почечной недостаточности. Магистр наук в области сестринского дела Эми Айслер назвала шесть тревожных признаков, указывающих на переизбыток белка в рационе.

Неприятный запах изо рта. Это может быть признаком того, что вы находитесь в состоянии кетоза — когда ваш организм сжигает жир вместо глюкозы в качестве основного источника энергии. Ацетон — побочный продукт распада жира в организме. Он может придать вашему дыханию фруктовый запах или запах лака для ногтей.

Обезвоживание. Избыток белка заставляет почки работать на износ, учащая мочеиспускание. Результат — потеря жидкости и электролитный дисбаланс.

Необъяснимый набор веса. Лишний белок превращается в глюкозу, а затем — в жир. Калорийные источники (жирное мясо, сыры) усугубляют проблему.

Проблемы с ЖКТ. Запоры, тошнота и боли в животе возникают из-за дефицита клетчатки и сложностей с перевариванием животного белка. Добавки с сахарными спиртами (протеиновые батончики) усиливают симптомы.

Сердечно-сосудистые риски. Красное и переработанное мясо повышает риск болезней сердца. Растительные белки (орехи, рыба), напротив, защищают сосуды.

Нарушение функции почек и печени. Избыток аммиака (побочный продукт метаболизма белка) токсичен при нарушении функций этих органов. У людей с хроническими заболеваниями возможна почечная недостаточность.

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