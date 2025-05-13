Психолог раскрыл единственную «токсичную» фразу, которая может разрушить ваши отношения

Это фраза может разрушить даже самые крепкие отношения. О ней рассказал психолог Марк Трэверс, выпускник Корнелльского университета и Университета Колорадо.

Если вы используете эту токсичную фразу, ваши отношения под угрозой.

По словам эксперта, фраза звучит так: «Почему ты не можешь быть больше похожим на [вставьте имя другого человека]?». Марк Трэверс называет это эффектом «смерти от сравнения», поскольку это явный признак того, что ваши отношения находятся в затруднительном положении или на последнем издыхании.

На первый взгляд это может показаться брошенной мимолётной фразой или вздохом разочарования посреди спора. Пары не понимают, что имя человека на самом деле не имеет значения, будь то бывший, девушка лучшего друга или даже «каким ты был раньше». Истинное послание всегда останется прежним: тебя недостаточно и кто-то другой — кто угодно другой — мог бы лучше справиться с ролью моего партнёра.

Психолог подчеркнул, что главная проблема кроется не столько в самой формулировке, сколько в неспособности партнёров откровенно обсуждать собственные желания и нужды. Люди, переживающие напряжение в отношениях, иногда игнорируют недовольство, откладывая разговор до критического момента, когда возникают упрёки и взаимные обвинения.

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