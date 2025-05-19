Эксперт Гусева рассказала, можно ли чистить зубы содой

Кандидат медицинских наук развеяла миф о безопасности использования соды при чистке зубов. Заместитель директора Института стоматологии Пироговского университета Ольга Гусева рассказала, к чему может привести такая практика:

Сама по себе сода, являясь щёлочью, может вызвать раздражение слизистой оболочки рта вплоть до ожога, травматически воздействовать на эмаль зубов, царапая её.

Эксперт также предупредила, что нужно внимательно относиться к выбору зубной пасты, поскольку может развиться аллергия на её компоненты. Если возникает реакция на зубную пасту, Ольга Гусева рекомендует следующие меры профилактики.

Ищите маркировку «без SLS», «без ароматизаторов», «гипоаллергенно» и с содержанием фтора. Отдавайте предпочтение профессиональным средствам, продающимся в аптеках. Консультируйтесь с врачом (аллергологом, стоматологом) — иногда только специалист может точно определить, какой компонент стал аллергеном.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.