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Эксперт Гусева рассказала, можно ли чистить зубы содой

Эксперт Гусева рассказала, можно ли чистить зубы содой
Эксперт рассказала, можно ли чистить зубы содой
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Кандидат медицинских наук развеяла миф о безопасности использования соды при чистке зубов. Заместитель директора Института стоматологии Пироговского университета Ольга Гусева рассказала, к чему может привести такая практика:

Сама по себе сода, являясь щёлочью, может вызвать раздражение слизистой оболочки рта вплоть до ожога, травматически воздействовать на эмаль зубов, царапая её.

Эксперт также предупредила, что нужно внимательно относиться к выбору зубной пасты, поскольку может развиться аллергия на её компоненты. Если возникает реакция на зубную пасту, Ольга Гусева рекомендует следующие меры профилактики.

  1. Ищите маркировку «без SLS», «без ароматизаторов», «гипоаллергенно» и с содержанием фтора.
  2. Отдавайте предпочтение профессиональным средствам, продающимся в аптеках.
  3. Консультируйтесь с врачом (аллергологом, стоматологом) — иногда только специалист может точно определить, какой компонент стал аллергеном.
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