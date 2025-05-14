Названы самые привлекательные для женщин мужские черты

Аналитики сайта знакомств изучили предпочтения пользовательниц сервиса и сделали вывод о том, какие мужчины наиболее привлекательны для женщин.

Оказалось, что чаще всего дамы делают выбор в пользу знакомства с лысым кавалером. Отсутствие волос для большинства девушек куда более предпочтительно по сравнению с густой шевелюрой вне зависимости от её цвета.

Кроме того, в списке самых привлекательных мужских черт оказались острые скулы, зелёные глаза, наличие растительности на груди, татуировки, а также пирсинг. Не менее важно для женщин и то, насколько спортивное у мужчины телосложение.

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