Профессор рассказал, в каких видах рыб больше всего паразитов

Употребление этих продуктов может привести к заражению. Андрей Маталин — доктор биологических наук, профессор физики, биологии и патологии человека Пироговского Университета — рассказал, как не стать жертвой паразитов из речной рыбы.

Наибольшую опасность, по словам эксперта, представляют карповые виды: лещ, плотва, густера, голавль и другие. Именно в них чаще всего обнаруживают сосальщиков — возбудителей описторхоза и клонорхоза, поражающих печень и желчные протоки человека.

Андрей Маталин обратил внимание на риски приобретения свежей рыбы у непроверенных продавцов. По словам эксперта, они могут использовать недостаточное количество соли или не проводить заморозку.

Особенно опасно покупать рыбу в сомнительных местах, например, на рынках с рук. В таких случаях вероятность заражения паразитами очень высока. Если это рыба промышленного производства, риск заражения минимален, так как производители обязаны соблюдать технологические процессы для уничтожения паразитов.

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