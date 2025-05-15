Дженнифер Лопес продемонстрировала стальной пресс в летнем образе

Певица отдыхает у океана. Дженнифер Лопес в перерывах между многочисленными ковровыми дорожками, премьерами и другими светскими активностями не забывает о восстановлении баланса. Она устроила себе каникулы.

Дженнифер Лопес Фото: Из личного архива Дженнифер Лопес

Лопес опубликовала в личном блоге кадры, сделанные во время отдыха. На них звезда кружится в танце. Дженнифер позировала перед камерой в розовой длинной юбке и топе. Образ здорово подчеркнул стальной пресс артистки.

Джей Ло давно называют обладательницей идеальной фигуры. Она много лет занимается танцами, ведёт активный образ жизни и проводит часы, тренируясь в зале. Результат такого подхода виден невооружённым глазом.

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